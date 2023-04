Spalletti scioglie il dubbio Osimhen | la scelta sulla convocazione con il Milan

(Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli è pronto a partire pero dove domani sera giocherà per la prima volta nella sua storia una partita valida per i quarti di finale di Champions PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’attesa è quasi finita, San Siro è pronto a bollire. Mercoledì alle 21 ci sarà il primo atto trae Napoli, l’andata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Raspadori o Simeone? Spalletti scioglie i dubbi sull'attacco del Napoli -

Sarrigli ultimi dubbi affidandosi a Pedro in maschera (Zaccagni va in panchina) e Lazzari ...a Napoli senza Casale squalificato ma con la voglia di provare a fermare la corsa di...Gli azzurri di Lucianosfiorano a più riprese il tris , con Osimhen che sbatte su Vicario ... Marin 5: Inglobato dalla prestazione maiuscola del centrocampo azzurro, sicome neve al ...Qualche rotazione, ma non eccessivo turnover per. L'obiettivo è proseguire la striscia di vittorie consecutive e mantenere il vantaggio di 15 punti sull'Inter seconda Un cambio ...

Raspadori o Simeone Spalletti scioglie i dubbi sull'attacco del Napoli FantaMaster

(CalcioNapoli1926.it) Tempo di scelte per Luciano Spalletti: l’allenatore azzurro deve risolvere ... ecco perché il dubbio non sarà sciolto prima delle ore che accompagneranno alla super sfida di San ...Raspadori titolare - Chi sarà il centravanti titolare tra Raspadori e Simeone Mister Spalletti scioglie i dubbi in attacco in vista del Lecce ...