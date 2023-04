Spalletti risponde a Guardiola: “Sono stato frainteso, vi spiego” (Di martedì 11 aprile 2023) Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di Milan-Napoli, risponde anche a Pep Guardiola del Manchester City. In questi giorni Guardiola non ha voluto parlare di Spalletti, piccato per alcune dichiarazioni del tecnico del Napoli. In conferenza stampa pre Milan-Napoli, l’allenatore azzurro ha voluto chiarire l’accaduto: “Dalla risposta che ha dato Guardiola è evidente che le mie parole non Sono state comprese per quel che volevo veramente dire. Quando si parla di Guardiola ci si alza in piedi e lo si applaude. Lui è uno dei migliori al mondo, insieme con altri allenatori come Klopp e come De Zerbi, che a me piace molto e guardo costantemente. Se quello che volevo dire non ha avuto l’effetto sperato chiedo scusa a Guardiola, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Lucianodurante la conferenza stampa di Milan-Napoli,anche a Pepdel Manchester City. In questi giorninon ha voluto parlare di, piccato per alcune dichiarazioni del tecnico del Napoli. In conferenza stampa pre Milan-Napoli, l’allenatore azzurro ha voluto chiarire l’accaduto: “Dalla risposta che ha datoè evidente che le mie parole nonstate comprese per quel che volevo veramente dire. Quando si parla dici si alza in piedi e lo si applaude. Lui è uno dei migliori al mondo, insieme con altri allenatori come Klopp e come De Zerbi, che a me piace molto e guardo costantemente. Se quello che volevo dire non ha avuto l’effetto sperato chiedo scusa a, ...

