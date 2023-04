Spalletti risponde a Guardiola: frecciatina sulla finale di Champions League (Di martedì 11 aprile 2023) Nelle scorse settimane Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, ha affermato che il Napoli sarebbe stata una delle pretendenti per la vittoria della Champions League. La risposta di Spalletti non si è fatta attendere, il tecnico azzurro ha invece snobbato l’idea del tecnico spagnolo affermando che si trattava solo di una tattica attuata dal tecnico degli inglesi. Luciano Spalletti Spalletti parla di Guardiola: “Mi alzo in piedi per lui” Nella giornata odierna, nella consueta conferenza stampa di vigilia, Spalletti è tornato a parlare di questo episodio, queste le sue parole: Dalla sua risposta ho capito che il senso di ciò che avevo detto non era corretto. Quando si parla di Guardiola mi alzo in piedi, perché ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Nelle scorse settimane, attuale allenatore del Manchester City, ha affermato che il Napoli sarebbe stata una delle pretendenti per la vittoria della. La risposta dinon si è fatta attendere, il tecnico azzurro ha invece snobbato l’idea del tecnico spagnolo affermando che si trattava solo di una tattica attuata dal tecnico degli inglesi. Lucianoparla di: “Mi alzo in piedi per lui” Nella giornata odierna, nella consueta conferenza stampa di vigilia,è tornato a parlare di questo episodio, queste le sue parole: Dalla sua risposta ho capito che il senso di ciò che avevo detto non era corretto. Quando si parla dimi alzo in piedi, perché ...

