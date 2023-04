Spalletti: «Raspadori? Si è allenato solo oggi. Abbiamo vinto partite importanti senza Osimhen» (Di martedì 11 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza di presentazione del match di Champions contro il Milan «Bisogna avere una mentalità per giocare sempre al massimo su ogni campo, è la crescita per fare risultati importanti». «Osimhen? La forza di una squadra non è mai una addizione nuda e cruda dei componenti, è l’addizione delle qualità, di come riescono a coesistere, di come si trovano nel comportamento di squadra. Il Napoli fin qui ha fatto vedere di saper scegliere e interpretare a prescindere dalla formazione. Siamo a questo punto perché Abbiamo vinto partite importanti senza Osimhen. «Su Raspadori bisogna fare valutazioni, ha fatto solo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza di presentazione del match di Champions contro il Milan «Bisogna avere una mentalità per giocare sempre al massimo su ogni campo, è la crescita per fare risultati». «? La forza di una squadra non è mai una addizione nuda e cruda dei componenti, è l’addizione delle qualità, di come riescono a coesistere, di come si trovano nel comportamento di squadra. Il Napoli fin qui ha fatto vedere di saper scegliere e interpretare a prescindere dalla formazione. Siamo a questo punto perché. «Subisogna fare valutazioni, ha fatto...

