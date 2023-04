Spalletti: “Raspadori da valutare. Guardiola? Vorrei parlarci davanti ad un caffé turco…” (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions. Domani sarà nuovamente Milan-Napoli: “Penso sia il lavoro costante che bisogna fare su di una squadra per farla diventare forte. Una mentalità da campione che si va sempre a giocare per ottenere il massimo del risultato. A dispetto di chi abbiamo davanti e su qualunque campo andiamo a giocare. E’ una crescita per fare dei risultati importanti”. Quanto pesa la mancanza di Osimhen domani? “La forza di una squadra non è mai una addizione nuda e cruda dei componenti di una squadra. Ma l’addizione delle loro qualità, di come si trovano nel comportamento. Fino a questo momento abbiamo fatto vedere di saper essere intraprendente, di saper scegliere la soluzione migliore indipendentemente da chi abbia giocato. Abbiamo vinto delle partite ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLucianoparla in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions. Domani sarà nuovamente Milan-Napoli: “Penso sia il lavoro costante che bisogna fare su di una squadra per farla diventare forte. Una mentalità da campione che si va sempre a giocare per ottenere il massimo del risultato. A dispetto di chi abbiamoe su qualunque campo andiamo a giocare. E’ una crescita per fare dei risultati importanti”. Quanto pesa la mancanza di Osimhen domani? “La forza di una squadra non è mai una addizione nuda e cruda dei componenti di una squadra. Ma l’addizione delle loro qualità, di come si trovano nel comportamento. Fino a questo momento abbiamo fatto vedere di saper essere intraprendente, di saper scegliere la soluzione migliore indipendentemente da chi abbia giocato. Abbiamo vinto delle partite ...

