Spalletti parla di Maldini e cita un post su instagram | ecco la foto

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 aprile 2023) Lucianogetta acqua sul fuoco dopo il battibcon Paoloandato in scena allo stadio Diego Armando Maradona. In conferenza stampa prima di Milan-Napoli, c’è chi ha chiesto a: “Cosa dirà a Paoloquando lo vedrà?” Il tutto ricordando un piccolo scontro verbale tra l’allenatore ed il dirigente durante la sfida al Maradona.ha riso così: “Quanto accaduto sono cose normalissime. Io stimo tantissimo Paoloe non da ora, quando ero allo Zenit lo volevo come collaboratore. Lo contattai e lui in quel momento non poté accettare, perché aveva altri impegni“. Poi ha anche aggiunto: “Per suffragare quanto sto dicendo, andatevi a vedere undi giugno 2020 sul mio profilo ...