Spalletti-Maldini, incredibile retroscena: “L’avrei voluto con me” (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo gli screzi avvenuti nel tunnel tra primo e secondo tempo durante la partita di campionato, domani Spalletti e Maldini si rivedranno faccia a faccia dopo quell’episodio. Il tecnico azzurro, nella conferenza stampa di vigilia, è tornato a parlare di quanto accaduto lo scorso 2 aprile al Maradona con l’attuale dirigente rossonero. Spalletti-Maldini, Milan-Napoli, lite Spalletti-Maldini: il mister spiega l’episodio del Maradona Di seguito quanto evidenziato: Non devo dirgli niente per la stima che ho di lui. Sono cose di spogliatoio che ci stanno prima di entrare in campo. Io quando ero allenatore dello Zenit e avevo la possibilità di decidere anche i nomi dei collaboratori mi fu chiesto un profilo internazionale per dare forza come visibilità al club, io dissi Paolo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo gli screzi avvenuti nel tunnel tra primo e secondo tempo durante la partita di campionato, domanisi rivedranno faccia a faccia dopo quell’episodio. Il tecnico azzurro, nella conferenza stampa di vigilia, è tornato a parlare di quanto accaduto lo scorso 2 aprile al Maradona con l’attuale dirigente rossonero., Milan-Napoli, lite: il mister spiega l’episodio del Maradona Di seguito quanto evidenziato: Non devo dirgli niente per la stima che ho di lui. Sono cose di spogliatoio che ci stanno prima di entrare in campo. Io quando ero allenatore dello Zenit e avevo la possibilità di decidere anche i nomi dei collaboratori mi fu chiesto un profilo internazionale per dare forza come visibilità al club, io dissi Paolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : La discussione tra Spalletti e Maldini nel tunnel prima di tornare. A occhio e croce sembra che Spalletti sia anda… - MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - sportface2016 : +++#Spalletti attacca in conferenza: 'Paolo #Maldini irrispettoso, è venuto a parlarmi addosso e a sbracciare nel t… - Fab_norvegista : RT @Rocc0_O1: «Domani un'occasione per chiarire con Maldini? Assolutamente, Paolo è un campione e soprattutto un grande uomo, ho grande ris… - Lelerc77 : RT @Rocc0_O1: «Domani un'occasione per chiarire con Maldini? Assolutamente, Paolo è un campione e soprattutto un grande uomo, ho grande ris… -