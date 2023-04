Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Spalletti ironico durante la rifinitura: la curiosa richiesta ai giornalisti - sportli26181512 : #Spalletti ironico durante la rifinitura: la curiosa richiesta ai giornalisti: L'allenatore del #Napoli durante l'a… - mister_mister_w : Chissà come sarà ironico e simpatico stasera Spalletti nel dopo partita. Vediamo se darà la mano a Pioli. - mister_mister_w : Chissà come sarà ironico e simpatico stasera Spalletti nel.dopo partite. Vediamo se darà la mano a Pioli. -

Allenamento di rifinitura per il Napoli con tanti momenti distensivi alla vigilia della gara contro il Milan. Uno lo ha offerto l'allenatore degli azzurri, Luciano. Non appena è cominciato il classico quarto d'ora aperto alla stampa, i cronisti presenti hanno salutato il tecnico che però, ironizzando, col sorriso, ma convinto, ha chiesto ai giornalisti ...Quest'anno la formazione guidata da misterha condotto una stagione superlativa e, ora, ... come perdere peso dopo le abbuffate natalizie: il consiglio () Serena Autieri e lo strip - ...sorridee Maldini, in cima al suo nervosismo, esplode attaccandolo: ' Mister, sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c...o vuoi '. Questa ricostruzione della Procura federale,...

Spalletti ironico durante la rifinitura: la curiosa richiesta ai giornalisti Corriere dello Sport

Uno lo ha offerto l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti. Non appena è cominciato il classico quarto d'ora aperto alla stampa, i cronisti presenti hanno salutato il tecnico che però, ...Quest'anno la formazione guidata da mister Spalletti ha condotto una stagione superlativa ... come perdere peso dopo le abbuffate natalizie: il consiglio (ironico) Serena Autieri resta scaramantica, ...