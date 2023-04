Spalletti in conferenza: “Abbiamo vinto anche senza Osimhen. Raspadori? È ancora un dubbio” (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigili di Milan Napoli di Champions League, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, analizzando il match in programma domani sera a San Siro. La squadra azzurra affronterà i rossoneri di Stefano Pioli e in merito al match ha parlato il tecnico toscano. C’è un lavoro da fare, un lavoro da campioni per ottenere il massimo del risultato. A dispetto di chi Abbiamo davanti e su quale cambio andiamo a giocare: trattasi di una crescita per fare risultati importanti. Quanto pesa la mancanza di Osimhen? La forza di una squadra non dipende dai componenti ma è l’addizione delle qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di sapere come intraprendere la strada giusta al di là di chi scende in campo. Abbiamo vinto partite importanti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigili di Milan Napoli di Champions League, Lucianoha parlato instampa, analizzando il match in programma domani sera a San Siro. La squadra azzurra affronterà i rossoneri di Stefano Pioli e in merito al match ha parlato il tecnico toscano. C’è un lavoro da fare, un lavoro da campioni per ottenere il massimo del risultato. A dispetto di chidavanti e su quale cambio andiamo a giocare: trattasi di una crescita per fare risultati importanti. Quanto pesa la mancanza di? La forza di una squadra non dipende dai componenti ma è l’addizione delle qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di sapere come intraprendere la strada giusta al di là di chi scende in campo.partite importanti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Spalletti attacca in conferenza: 'Paolo #Maldini irrispettoso, è venuto a parlarmi addosso e a sbracciare nel t… - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #Spalletti in diretta conferenza stampa. 'Raspadori? Non è ancora al meglio. Sabato ha fatto pochi minuti'. Abbiamo c… - Raffael09417931 : #Spalletti in diretta conferenza stampa. 'Raspadori? Non è ancora al meglio. Sabato ha fatto pochi minuti'. Abbiam… - pasquale_caos : Pochi minuti alla conferenza, voglio proprio vedere che cazzo t’inventi stavolta @spalletti - MilanPress_it : Seguite con noi la conferenza dei due partenopei #Spalletti #DiLorenzo #MilanNapoli -