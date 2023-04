Spalletti in conferenza | “Abbiamo vinto anche senza Osimhen Raspadori? È ancora un dubbio” | poi la battuta sulla finale

(Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigili di Milan Napoli di Champions League, Lucianoha parlato instampa, analizzando il match in programma domani sera a San Siro. La squadra azzurra affronterà i rossoneri di Stefano Pioli e in merito al match ha parlato il tecnico toscano. C’è un lavoro da fare, un lavoro da campioni per ottenere il massimo del risultato. A dispetto di chidavanti e su quale cambio andiamo a giocare: trattasi di una crescita per fare risultati importanti. Quanto pesa la mancanza di? La forza di una squadra non dipende dai componenti ma è l’addizione delle qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di sapere come intraprendere la strada giusta al di là di chi scende in campo.partite importanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Spalletti attacca in conferenza: 'Paolo #Maldini irrispettoso, è venuto a parlarmi addosso e a sbracciare nel t… - GianmarcoGio : ?? #Spalletti in conferenza: “#Raspadori è ancora da valutare. Domattina faremo ulteriori prove e decideremo chi gio… - thills_hitch : RT @acuntrora: Spalletti conclude così una conferenza stampa impeccabile: “Con Guardiola spero di farmi due risate davanti ad un bel caffè… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO NM - Napoli, ecco il focus dietro le quinte della conferenza di Spalletti a San Siro - acuntrora : Spalletti conclude così una conferenza stampa impeccabile: “Con Guardiola spero di farmi due risate davanti ad un b… -

Le parole del tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan Lucianoha parlato instampa alla vigilia della sfida di Champions League del Napoli contro il Milan. Di seguito le sue parole. IL NAPOLI NON SENTE IL FATTORE CAMPO - "Penso sia il ...in- Calciomercato.itSQUADRA FORTE - 'Serve avere una mentalità da non distinguere il campo migliore e il campo peggiore. Si va sempre a giocare per ottenere il massimo del ...Il tecnico del Napoli, Luciano, ha risposto alle domande della stampa nelladi presentazione del match di Champions contro il Milan Napoli 14/03/2023 - Champions League /stampa Napoli / foto Image ...

Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE Corriere dello Sport

Per i due giocatori, arrivati in nero verde rispettivamente dall’Inter e dell’Empoli, si sono già verificate le condizioni contrattuali per far scattare l’obbligo di riscatto. Nonostante le difficoltà ...L'allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della diatriba avuta col dirigente rossonero in campionato ...