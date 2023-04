Spalletti ha provato Elmas centravanti (Gazzetta) (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli è a corto di attaccanti per l’andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Giovanni Simeone si è infortunato a Lecce, nell’ultima partita di campionato, Osimhen ieri si è allenato da solo, tra campo e palestra e oggi attende l’esito degli esami definitivi. Come se non bastasse, ieri anche Giacomo Raspadori si è allenato da solo. Anche se i quotidiani, oggi, parlano di sensazioni positive e solo della volontà del club di preservarlo con un giorno in più di scarico, Spalletti ha comunque studiato le contromosse per una punta centrale. C’è l’ipotesi di Lozano o Kvara falso nove, ma anche quella di Elmas centrale nel tridente di attacco. Il Napoli ha provato il macedone in quel ruolo, scrive la Gazzetta dello Sport. “Nell’allenamento dell’antivigilia Luciano Spalletti non aveva nemmeno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli è a corto di attaccanti per l’andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Giovanni Simeone si è infortunato a Lecce, nell’ultima partita di campionato, Osimhen ieri si è allenato da solo, tra campo e palestra e oggi attende l’esito degli esami definitivi. Come se non bastasse, ieri anche Giacomo Raspadori si è allenato da solo. Anche se i quotidiani, oggi, parlano di sensazioni positive e solo della volontà del club di preservarlo con un giorno in più di scarico,ha comunque studiato le contromosse per una punta centrale. C’è l’ipotesi di Lozano o Kvara falso nove, ma anche quella dicentrale nel tridente di attacco. Il Napoli hail macedone in quel ruolo, scrive ladello Sport. “Nell’allenamento dell’antivigilia Lucianonon aveva nemmeno ...

