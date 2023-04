(Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina la prima delle due sfide di Champions League tra Milan e Napoli , in programma domani 12 aprile. Il derby di mercoledì è una delle sfide più importanti in campo europeo del calcio italiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Spalletti e i retroscena su #Maldini: ecco il post citato dal tecnico: L'allenatore del #Napoli è intervenuto in c… - infoitsport : Napoli, retroscena sulla seduta odierna: Spalletti si inventa un falso nove - PianetaMilan : Napoli, retroscena sulla seduta odierna: Spalletti si inventa un falso nove - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, il tecnico del Napoli Spalletti informa sulle condizioni di Osimhen #LecceNapoli ht… - sportli26181512 : Sabatini: 'Ho sbagliato il contratto con l'Inter. Avevo in mano Rabiot. Totti? La gestione con Spalletti...': Nel c… -

Esordisce così Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli, intervenuto in conferenza stampa accanto aalla vigilia della gara contro il Milan valida per i quarti di finale di Champions ...Tra attesa e agonismo, l'allenatore degli azzurri Lucianoha parlato durante la conferenza stampa della vigilia, alleggerendo la tensione con una nota di colore che riguarda anche Paolo ...Calcio Napoli - Il difensore Kim Min jae ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale UEFA in vista di Milan - Napoli di domani sera. Il calciatore del Napoli ha parlato di, dei rossoneri ed anche del compagno di squadra Osimhen. Intervista Kim al sito Uefa Milan Napoli Ecco le dichiarazioni rilasciate da Kim: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

Spalletti e i retroscena su Maldini: ecco il post citato dal tecnico Corriere dello Sport

Ma il Napoli e Luciano Spalletti non vogliono saperne di piangersi addosso ... ma è stata una cosa di spogliatoio» dice. Svelando un retroscena: «Quando ero allo Zenit e potevo scegliere i ...Le parole del capitano azzurro intervenuto alla vigilia della sfida contro i rossoneri e ha svelato le motivazioni alla base dell'assenza del nigeriano ...