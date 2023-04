Spalletti “Abbiamo vinto gare importanti anche senza Osimhen”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La forza di una squadra non è l’addizione nuda e cruda dei componenti, è l’addizione di quelle che sono le qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di saper scegliere come giocare al di là della formazione titolare.partite, mi aspetto che chi vada in campo abbia la fiducia dei compagni e verso le proprie qualità”. Lucianonon vuole alibi e si aspetta di vedere il solito Napoli a San Siro contro il Milan, nell’andata dei quarti di Champions, nonostante l’aspesante del nigeriano. “Bisogna avere mentalità da campioni per giocare per ottenere il massimo del risultato, a prescindere da chi c’è davanti e dal campo dove si va a giocare, è la ...