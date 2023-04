Spalletti “Abbiamo vinto gare importanti anche senza Osimhen” (Di martedì 11 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La forza di una squadra non è l'addizione nuda e cruda dei componenti, è l'addizione di quelle che sono le qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di saper scegliere come giocare al di là della formazione titolare. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen, mi aspetto che chi vada in campo abbia la fiducia dei compagni e verso le proprie qualità”. Luciano Spalletti non vuole alibi e si aspetta di vedere il solito Napoli a San Siro contro il Milan, nell'andata dei quarti di Champions, nonostante l'assenza pesante del nigeriano. “Bisogna avere mentalità da campioni per giocare per ottenere il massimo del risultato, a prescindere da chi c'è davanti e dal campo dove si va a giocare, è la ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La forza di una squadra non è l'addizione nuda e cruda dei componenti, è l'addizione di quelle che sono le qualità e di come riescono a coesistere. La nostra squadra ha fatto vedere di saper scegliere come giocare al di là della formazione titolare.partite, mi aspetto che chi vada in campo abbia la fiducia dei compagni e verso le proprie qualità”. Lucianonon vuole alibi e si aspetta di vedere il solito Napoli a San Siro contro il Milan, nell'andata dei quarti di Champions, nonostante l'aspesante del nigeriano. “Bisogna avere mentalità da campioni per giocare per ottenere il massimo del risultato, a prescindere da chi c'è davanti e dal campo dove si va a giocare, è la ...

