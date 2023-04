Spagna, acque agitate a sinistra ma Sanchez glissa. Ecco cosa accade (Di martedì 11 aprile 2023) acque mosse, se non agitate, nella sinistra spagnola. Le elezioni politiche sono dietro l’angolo e trame e alleanze debbono fare i conti con sondaggi tutt’altro che favorevoli. Da qualche settimana un nuovo soggetto è entrato sulla scena politica, è Sumar, formazione guidata da Yolanda Díaz, vicepremier e ministro del Lavoro, che si colloca alla sinistra dei socialisti del capo di governo Pedro Sánchez e in diretta competizione con Podemos, creatura, di fatto, ancora nelle mani di Pablo Iglesias. In Spagna la sinistra ha spesso vissuto stagioni di lotte intestine e divisioni, al punto che la frammentazione prodottasi nelle elezioni regionali dello scorso anno portò alla clamorosa sconfitta in Andalusia, antico bastione socialista. I precedenti spaventano, per questo Contexto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023)mosse, se non, nellaspagnola. Le elezioni politiche sono dietro l’angolo e trame e alleanze debbono fare i conti con sondaggi tutt’altro che favorevoli. Da qualche settimana un nuovo soggetto è entrato sulla scena politica, è Sumar, formazione guidata da Yolanda Díaz, vicepremier e ministro del Lavoro, che si colloca alladei socialisti del capo di governo Pedro Sánchez e in diretta competizione con Podemos, creatura, di fatto, ancora nelle mani di Pablo Iglesias. Inlaha spesso vissuto stagioni di lotte intestine e divisioni, al punto che la frammentazione prodottasi nelle elezioni regionali dello scorso anno portò alla clamorosa sconfitta in Andalusia, antico bastione socialista. I precedenti spaventano, per questo Contexto ...

