Sousa: «L’Inter la più forte in Italia! Benfica? Ha velocità e gioco» (Di martedì 11 aprile 2023) Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, si è focalizzato sul match fra Benfica e Inter. Si tratta di un ex di entrambe. La presentazione del match BEL DUELLO ? Paulo Sousa, a Record, presenta il match di questa sera: «L’Inter è la migliore squadra del campionato italiano per talento individuale. Ma soffrirà la velocità di gioco del Benfica, che pratica un calcio verticale, con molta mobilità e movimenti di rottura sul corto. Il Benfica è stata finora una delle migliori squadre in Champions League, se non la migliore, in termini di gol segnati, numero di occasioni create e perché non ha mai perso. L’Inter ha una grande capacità di uscire dal pressing grazie alla costruzione bassa, ma il Benfica ha Rafa Silva in prima ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Il tecnico della Salernitana, Paulo, si è focalizzato sul match frae Inter. Si tratta di un ex di entrambe. La presentazione del match BEL DUELLO ? Paulo, a Record, presenta il match di questa sera: «è la migliore squadra del campionato italiano per talento individuale. Ma soffrirà ladidel, che pratica un calcio verticale, con molta mobilità e movimenti di rottura sul corto. Ilè stata finora una delle migliori squadre in Champions League, se non la migliore, in termini di gol segnati, numero di occasioni create e perché non ha mai perso.ha una grande capacità di uscire dal pressing grazie alla costruzione bassa, ma ilha Rafa Silva in prima ...

