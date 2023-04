Soumahoro, ex dipendente: noi senza stipendio e cibo, moglie e suocera tutte griffate. E lui sapeva tutto (Di martedì 11 aprile 2023) Da un’intervista a Il Giornale spunta un ultimo accusatore della famiglia Soumahoro: Youssef Kadmiri, un ingegnere marocchino 42enne che, nel raccontare la sua disavventura umana e professionale scattata all’arrivo alla cooperativa Karibu, a Latina – la creatura tentacolare della compagna e della suocera del deputato finito al Gruppo Misto –. Un percorso durato due anni di lavoro di cui, denuncia l’intervistato, «sto ancora aspettando lo stipendio. Lavoravo a nero perché rimandavano sempre il fatto di farmi un contratto. Mi dicevano che i pagamenti non arrivavano perché c’erano ritardi dalla prefettura, dai comuni e dagli enti. Avrei dovuto avere 1200 euro al mese ma ancora dopo tre anni niente»… Soumahoro, l’ultima accusa: «Lavoravo in nero, aspetto ancora lo stipendio» Non solo. Perché al solito, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Da un’intervista a Il Giornale spunta un ultimo accusatore della famiglia: Youssef Kadmiri, un ingegnere marocchino 42enne che, nel raccontare la sua disavventura umana e professionale scattata all’arrivo alla cooperativa Karibu, a Latina – la creatura tentacolare della compagna e delladel deputato finito al Gruppo Misto –. Un percorso durato due anni di lavoro di cui, denuncia l’intervistato, «sto ancora aspettando lo. Lavoravo a nero perché rimandavano sempre il fatto di farmi un contratto. Mi dicevano che i pagamenti non arrivavano perché c’erano ritardi dalla prefettura, dai comuni e dagli enti. Avrei dovuto avere 1200 euro al mese ma ancora dopo tre anni niente»…, l’ultima accusa: «Lavoravo in nero, aspetto ancora lo» Non solo. Perché al solito, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Un ex dipendente marocchino della coop Karibù su #Soumahoro: “Come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza ac… - FTaccer66320 : RT @fratotolo2: Un ex dipendente marocchino della coop Karibù su #Soumahoro: “Come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza acqua né c… - redblack681 : RT @fratotolo2: Un ex dipendente marocchino della coop Karibù su #Soumahoro: “Come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza acqua né c… - No2Ch3 : RT @fratotolo2: Un ex dipendente marocchino della coop Karibù su #Soumahoro: “Come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza acqua né c… - Nicolo230592 : RT @fratotolo2: Un ex dipendente marocchino della coop Karibù su #Soumahoro: “Come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza acqua né c… -