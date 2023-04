Sostenibilità, ecco la nuova missione delle imprese tra etica e innovazione (Di martedì 11 aprile 2023) Sconfiggere la povertà. Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. Raggiungere l’uguaglianza di genere. Incentivare un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Questi sono solo alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, un “programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”, secondo la sua definizione, volto all’eliminazione di alcuni ostacoli ancora ingenti all’affermazione di un’economia e una cultura che rispettino appieno i presupposti di uno sviluppo sostenibile. Un piano d’azione condiviso dai 193 paesi dell’Onu e sottoscritto nel 2015, che impegna ciascun paese a mettere in atto misure, riforme, incentivi, con risultati che siano trasparenti e misurabili sempre in vista di un unico ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Sconfiggere la povertà. Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. Raggiungere l’uguaglianza di genere. Incentivare un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Questi sono solo alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, un “programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”, secondo la sua definizione, volto all’eliminazione di alcuni ostacoli ancora ingenti all’affermazione di un’economia e una cultura che rispettino appieno i presupposti di uno sviluppo sostenibile. Un piano d’azione condiviso dai 193 paesi dell’Onu e sottoscritto nel 2015, che impegna ciascun paese a mettere in atto misure, riforme, incentivi, con risultati che siano trasparenti e misurabili sempre in vista di un unico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_Citt : @durezzadelviver Facciamo che invece mettiamo il debito privato tra i parametri della sostenibilità di quello pubbl… - bartolomeoferr6 : Info Data - Quanto è competitiva l’Italia in Europa? Ecco cosa misura davvero il Regional Competitiveness Index… - SiciliaCri : RT @crocerossa: È #Pasqua e le giornate si fanno più lunghe e miti. Quale occasione migliore per un picnic all’aria aperta o una gita fuori… - Ossmeteobargone : RT @crocerossa: È #Pasqua e le giornate si fanno più lunghe e miti. Quale occasione migliore per un picnic all’aria aperta o una gita fuori… - Noi_Sicurezza : Ecco come le aziende del mercato della sicurezza possono (anzi...DEVONO) essere sostenibili. -

Ecco quali sono i migliori ristoranti stellati in Liguria! ... tra cui l'innovazione tecnologica, la preoccupazione per la salute e l'ambiente, la ricercatezza estetica del piatto e la sostenibilità dei prodotti. Parte di questi fattori incidono notevolmente ... Il Tour della Salute in Piazza della Rinascita a Pescara Ecco perché crediamo che il Tour della Salute sia un'occasione preziosa per far arrivare questo ... in termini di sostenibilità sociale, agli effettivi bisogni di salute della collettività, con ... Da tecnico a manager: il ruolo cruciale del CISO nell'era digitale ... investimenti per oltre 600 milioni IL DOCUMENTO Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale STRUMENTI Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR STRATEGIE ... ... tra cui l'innovazione tecnologica, la preoccupazione per la salute e l'ambiente, la ricercatezza estetica del piatto e ladei prodotti. Parte di questi fattori incidono notevolmente ...perché crediamo che il Tour della Salute sia un'occasione preziosa per far arrivare questo ... in termini disociale, agli effettivi bisogni di salute della collettività, con ...... investimenti per oltre 600 milioni IL DOCUMENTO Competenze digitali,il nuovo piano operativo nazionale STRUMENTI Da Istat e RGS gli indicatori per misurare lanel PNRR STRATEGIE ... Innovazione e sostenibilità, ecco il nuovo Terminal Audi a Monza Avvenire