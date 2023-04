Sostegno, il piano di Valditara: assunzioni da Gps e precari con 3 anni di servizio direttamente al TFA senza passare dalle prove (Di martedì 11 aprile 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, vuole intervenire in modo concreto sul Sostegno. Per farlo ha pensato ad un piano che passa per la conferma dello strumento delle assunzioni da Gps e sull'accesso diretto dei precari con esperienza al corso di specializzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, vuole intervenire in modo concreto sul. Per farlo ha pensato ad unche passa per la conferma dello strumento delleda Gps e sull'accesso diretto deicon esperienza al corso di specializzazione. L'articolo .

