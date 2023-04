Sospensione idrica a Salerno | le strade interessate

(Di martedì 11 aprile 2023) La societàSistemi comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Padre Basilio Pergamo altezza civico n° 61, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 9.00 alle ore 12.00 di Giovedì 13 aprile 2023, alle seguentie traverse limitrofe: Via Padre Basilio Pergamo La società avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Segui ZON.IT su Google News.

