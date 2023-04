Sorpreso con borse e abiti contraffatti, denunciato un 38enne (Di martedì 11 aprile 2023) per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Sorpreso con borse e abiti contraffatti, 38enne beccato dalla Polizia. Domenica mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vicoletto I Santa Maria a Cancello, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere una busta per poi entrare in uno stabile. I poliziotti l’hanno raggiunto in un appartamento dove hanno rinvenuto numerose borse e capi di abbigliamento di note “griffe” contraffatti; inoltre, hanno trovato, nella busta abbandonata poco prima, altri capi di abbigliamento anch’essi contraffatti. Gli agenti hanno denunciato l’uomo, un ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 11 aprile 2023) per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiconbeccato dalla Polizia. Domenica mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vicoletto I Santa Maria a Cancello, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere una busta per poi entrare in uno stabile. I poliziotti l’hanno raggiunto in un appartamento dove hanno rinvenuto numerosee capi di abbigliamento di note “griffe”; inoltre, hanno trovato, nella busta abbandonata poco prima, altri capi di abbigliamento anch’essi. Gli agenti hannol’uomo, un ...

