“Sono troppo bella per alzarmi alle 6 e lavorare”: il video dell’influencer 19enne Lucy Welcher scatena le polemiche (Di martedì 11 aprile 2023) “Io non ho nessuna intenzione di lavorare per il resto della mia vita. Non voglio certo svegliarmi alle 6 di mattina per i prossimi 60 anni. No, Sono troppo bella per questo“. Così l’influencer Lucy Welcher che su TikTok ha un notevole seguito, ha fatto arrabbiare e non poco i suoi follower. Lei ha cercato di cancellare il video dopo pochi minuti dalla pubblicazione ma ormai il filmato era già diventato virale. La storia di Welcher, canadese di 19 anni, la racconta il Daily Mail che dà conto anche dei commenti adirati sotto al video: “Il mondo non gira attorno a te”, “Perché non provi a diventare adulta invece di comportarti da principessa viziata?”, “Questi giovani pensano di guadagnare non avendo qualità e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) “Io non ho nessuna intenzione diper il resto della mia vita. Non voglio certo svegliarmi6 di mattina per i prossimi 60 anni. No,per questo“. Così l’influencerche su TikTok ha un notevole seguito, ha fatto arrabbiare e non poco i suoi follower. Lei ha cercato di cancellare ildopo pochi minuti dalla pubblicazione ma ormai il filmato era già diventato virale. La storia di, canadese di 19 anni, la racconta il Daily Mail che dà conto anche dei commenti adirati sotto al: “Il mondo non gira attorno a te”, “Perché non provi a diventare adulta invece di comportarti da principessa viziata?”, “Questi giovani pensano di guadagnare non avendo qualità e non ...

