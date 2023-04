“Sono troppo bella per alzarmi alle 6 e lavorare”: il video dell’influencer 19enne fa infuriare il web (Di martedì 11 aprile 2023) L’influencer 19enne fa infuriare il web: “troppo bella per andare a lavorare” È polemica sul web per le dichiarazioni di Lucy Welcher, una influencer di 19 anni che ha caricato un video sui social affermando di essere troppo giovane per lavorare. La giovane, che ha un discreto seguito su TikTok, ha infatti postato un filmato in cui afferma: “Non voglio lavorare per il resto della mia vita… Secondo voi ho voglia di alzarmi tutte le mattine alle 6 per i prossimi 60 anni? No! Sono troppo bella!”. Tiktoker se vuelve viral tras asegurar que es demasiado bonita para trabajar… pic.twitter.com/HDTdFVPVXV — Lo + viral (@videosVirales69) ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) L’influencerfail web: “per andare a” È polemica sul web per le dichiarazioni di Lucy Welcher, una influencer di 19 anni che ha caricato unsui social affermando di esseregiovane per. La giovane, che ha un discreto seguito su TikTok, ha infatti postato un filmato in cui afferma: “Non voglioper il resto della mia vita… Secondo voi ho voglia ditutte le mattine6 per i prossimi 60 anni? No!!”. Tiktoker se vuelve viral tras asegurar que es demasiado bonita para trabajar… pic.twitter.com/HDTdFVPVXV — Lo + viral (@sVirales69) ...

