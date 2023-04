Sonego, rimonta da urlo a Montecarlo contro: che vittoria in tre set! (Di martedì 11 aprile 2023) Montecarlo (Principato di Monaco) - Lorenzo Sonego avanza nel torneo di Montecarlo. Il tennista italiano batte in tre set il francese Humbert in tre set, dopo 2 ore e 59 minuti di gioco . L'italiano ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023)(Principato di Monaco) - Lorenzoavanza nel torneo di. Il tennista italiano batte in tre set il francese Humbert in tre set, dopo 2 ore e 59 minuti di gioco . L'italiano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Corriere: Atp Montecarlo: Sonego, rimonta da urlo, batte Humbert in tre set - gianmilan76 : RT @sportface2016: #RolexMonteCarloMasters | Dopo l'incredibile rimonta di Lorenzo #Sonego ora tocca a Luca #Nardi. Segui la diretta testua… - Deiana_Luca9 : RT @oktennis: Lorenzo #Sonego ???? che lottatore!!! L'azzurro annulla 4 match point e batte in rimonta Ugo Humbert dopo quasi 3 ore di match… - apicella57 : RT @quindicizero: CLAMOROSO SONEGOOOO! ?????? Dopo quasi tre ore di battaglia, Lorenzo Sonego rimonta Ugo Humbert, annullando 4 match point e… - Corriere : Atp Montecarlo: Sonego, rimonta da urlo, batte Humbert in tre set -