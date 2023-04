Sonego - Medvedev pronostico, Atp Montecarlo: vittoria Lorenzo a 3.75 (Di martedì 11 aprile 2023) La partita del secondo turno del torneo di Montecarlo vista dal punto di vista di Sonego: Medvedev è uno dei migliori giocatori al mondo, viene dalla vittoria a Miami contro Sinner ma sulla terra ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) La partita del secondo turno del torneo divista dal punto di vista diè uno dei migliori giocatori al mondo, viene dallaa Miami contro Sinner ma sulla terra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SI SALVA SONEGO ?? Una sfida che sembrava vinta dal francese Humbert, che ha avuto 4 match point per chiuderla in pr… - LaStampa : A Montecarlo Sonego vince la battaglia con Humbert. Ora lo aspetta Medvedev - Sportflash24 : RT @lorenzofares: Giornatina domani #12aprile al #RolexMonteCarloMasters ???? Centrale, 2°dalle 11 #Sinner ???? vs Schwartzman ???? A seguire #S… - lucacarosso1 : RT @WeAreTennisITA: SI SALVA SONEGO ?? Una sfida che sembrava vinta dal francese Humbert, che ha avuto 4 match point per chiuderla in propri… - cle_77 : RT @quindicizero: CLAMOROSO SONEGOOOO! ?????? Dopo quasi tre ore di battaglia, Lorenzo Sonego rimonta Ugo Humbert, annullando 4 match point e… -