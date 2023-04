Sonego-Medvedev orario e tv, ATP Montecarlo 2023: quando inizia, programma, streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Domani, mercoledì 12 aprile, Lorenzo Sonego tornerà nuovamente in campo sulla terra rossa dei Montecarlo per affrontare la testa di serie n.3 del torneo, Daniil Medvedev. Il piemontese, reduce dalla vittoria sofferta contro il francese Ugo Humbert, se la vedrà contro il tennista più vincente di questa stagione, recentemente a segno a Miami. Non sarà un match facile, ovviamente, per l’azzurro che dovrà superarsi per battere un giocatore di questa portata. Sonego potrebbe sfruttare a proprio vantaggio la superficie, dal momento che in passato Medvedev ha fatto fatica a trovarsi sul rosso, anche se nel Principato vanta una semifinale nel 2019. C’è solo un precedente tra i due, risalente al torneo di Adelaide, dove l’azzurro fu costretto al ritiro. La partita tra Lorenzo Sonego e Daniil ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Domani, mercoledì 12 aprile, Lorenzotornerà nuovamente in campo sulla terra rossa deiper affrontare la testa di serie n.3 del torneo, Daniil. Il piemontese, reduce dalla vittoria sofferta contro il francese Ugo Humbert, se la vedrà contro il tennista più vincente di questa stagione, recentemente a segno a Miami. Non sarà un match facile, ovviamente, per l’azzurro che dovrà superarsi per battere un giocatore di questa portata.potrebbe sfruttare a proprio vantaggio la superficie, dal momento che in passatoha fatto fatica a trovarsi sul rosso, anche se nel Principato vanta una semifinale nel 2019. C’è solo un precedente tra i due, risalente al torneo di Adelaide, dove l’azzurro fu costretto al ritiro. La partita tra Lorenzoe Daniil ...

