Sonego | cuore Toro | ' Nella battaglia mi esalto'

(Di martedì 11 aprile 2023) Una vittoria alla, una sconfitta alla Humbert. Il match di primo turno del Masters 1000 di Monte - Carlo ha mandato in scena una sfida in pieno clima Davis. Anzi, in pieno clima Mondiali di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucacarosso1 : RT @Cuore_Toro: #Sonego grande CUORE TORO - claudiochianale : RT @TuttoIlToro: Lorenzo cuore Toro ?? #Sonego #SFT #FVCG - torinotorinista : RT @TuttoIlToro: Lorenzo cuore Toro ?? #Sonego #SFT #FVCG - billstor : RT @TuttoIlToro: Lorenzo cuore Toro ?? #Sonego #SFT #FVCG - Massimo27538998 : Grande Sonego questo è il l vero cuore toro -

"Quando affronto delle difficoltà " spiega" è proprio in quel momento che reagisco. Mi piace giocare in lotta, sento gli stimoli giusti e provo a tirare fuori tutto quello che ho. A volte va ......è. Il tennista torinese , numero 47 del ranking, firma una rimonta pazzesca, annulla ben quattro match point e batte per 3 - 6 7 - 5 7 - 5 il francese Ugo Humbert. Per l'italiano dal...... 2023 Estratto dell'articolo di Luigi Ansaloni per gazzetta.it lorenzoUna partita ...

Sonego cuore Toro: l'esultanza speciale dopo l'impresa a Montecarlo! Corriere dello Sport

Una vittoria alla Sonego, una sconfitta alla Humbert. Il match di primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo ha mandato in scena una sfida in ...(Eurosport IT) Su altri media A cura di Alessio Morra Sonego ha cuore e classe, annulla 4 matchpoint e batte Humbert a Montecarlo: sfiderà Medvedev Lorenzo Sonego è al secondo turno del torneo 1000 di ...