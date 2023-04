Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sonego, rimonta da cuore Toro: annulla 4 match point e stende Humbert 7 - sportli26181512 : #Sonego cuore Toro: l'esultanza speciale dopo l'impresa a Montecarlo!: Il tennista impegnato nel Masters 1000 ha fe… - igorghigo : RT @TuttoIlToro: Lorenzo cuore Toro ?? #Sonego #SFT #FVCG - TuttoIlToro : Lorenzo cuore Toro ?? #Sonego #SFT #FVCG - snicker14487213 : RT @_mario_sala: Berrettini ha la forza. Musetti la bellezza Sinner la solidità e la completezza. E #Sonego? ..Sonego ha un cuore grande… -

MONTECARLO - Un altro piccolo capolavoro quello realizzato da Lorenzosulla terra di Montecarlo in cui si sta svolgendo il Masters 1000 . L'azzurro ha infatti battuto il francese Humbert in quella che è stata una vera e propria battaglia in cui il tennista ..., festa col toro E dopo, ilgranata diè uscito fuori, con la sciarpa del Torino al cielo per festeggiare l'incredibile rimonta. Capiamoci, in una vittoria del genere c'è anche ...in purezza. Ma che fatica. Subito sotto nel primo set contro un avversario ancora in rodaggio dopo un lungo stop per infortunio, Lorenzo si è trovato spalle al muro anche nel secondo. ...

Sonego cuore Toro: l'esultanza speciale dopo l'impresa a Montecarlo! Corriere dello Sport

Il tennista impegnato nel Masters 1000 ha festeggiato il successo con una dedica alla sua squadra del cuore, che gli ha risposto ...sonego, festa col toro E dopo, il cuore granata di Sonego è uscito fuori, con la sciarpa del Torino al cielo per festeggiare l’incredibile rimonta. Capiamoci, in una vittoria del genere c’è anche del ...