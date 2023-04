Sondaggio Swg per La7 | cresce ancora il Partito Democratico | il distacco da FdI sotto i 9 punti

(Di martedì 11 aprile 2023) Sempre in testa, ma con unche lentamente prova a farsi. È il dato su Fratelli d'Italia che emerge dalrealizzato da Swg per il tg di La7: intenzioni di voto che continuano a premiare ildella presidente del Consiglio Giorgia Meloni , pur tra segnali di una "luna di miele" che, se non terminata, si è certamente ...

Il sondaggio politico di lunedì 10 aprile 2023 TGLA7

