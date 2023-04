(Di martedì 11 aprile 2023) Secondo icondotti da SWG, PD e Fratelli D’Italia sono ora divisi da meno di nove punti. Elly Schlein recupera un altro 0,3% La scalata si fa sempre più consistente, settimana dopo settimana. Il cambio ha sortito tutto ciò che si sperava all’interno della fazione. Non ci sono più dubbi: l’effetto Schlein per il Partito Democratico è tangibile, ed è sempre più benefico e positivo per il centrosinistra. Se oggi si tornasse a votare, Fratelli D’Italia sarebbe, naturalmente,in testa con il suo 29,3%, ma il suo vantaggio sul centrosinistra sarebbe diminuito sotto i nove punti. Idi SWG lo evidenziano per bene. Il partito di Giorgia Meloni continua il suo lento, ma costante, trend negativo. Fratelli D’Italia perde lo 0,4%. All’opposto, invece, la nuova guida di Elly Schlein continua il suo effetto positivo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti [a cura della redazione Politica] - infoitinterno : Sondaggi: il PD cresce ancora e assottiglia il distacco da FDI - petregiamp : RT @mariamarilucen: @repubblica Ma dove cresce? Nel vostro condominio? Perché nella realtà in #FriuliVeneziaGiulia #nonlihannovistiarrivare… - alfonso_unial : RT @alfonso_unial: Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti.......massimo due mesi, poi, freccia a dx sorpas… - alfonso_unial : Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti.......massimo due mesi, poi, freccia a dx s… -

L'ultimo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto ritocca la mappa geopolitica: Fratelli d'Italia sarebbe ancora in testa con il 29,3%, il partito della leader e premier Giorgia Meloni è soggetto negli ...Fratelli d'Italia resta ancora con ampio margine il principale partito del Paese con il 29,3 per cento, ma il suo vantaggio sul Pd si sta assottigliando. A sostenerlo è il sondaggio di Swg per TG La7 ..., invece, anche se di poco (+0,4%) la Lega che è all'8,8%. Un leggero aumento lo ottiene anche FI, +0,3, che resta però sotto al partito alleato con il 6,5%. Piccola flessione anche per Azione -...

Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti la Repubblica

Fratelli d'Italia cala nei sondaggi politici-elettorali ... infatti, dal 3 al 10 aprile è cresciuto dello 0,3% arrivando a quota 20,7%. Tra le due forze politiche non ci sono nemmeno dieci punti di ...È il dato su Fratelli d’Italia che emerge dal sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7 ... del suo elettorato che era ‘fuggito’ proprio in direzione grillina. Cresce invece la Lega, il partito di ...