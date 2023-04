Sondaggi elettorali Swg | giù Fratelli d’Italia | mentre Lega e FI sono in aumento

(Di martedì 11 aprile 2023) In crescita di tre decimali anche il Pd Nel centrodestra è tempo di un’inversione di tendenza, almeno parziale. Se gli ultimi anni erano stati caratterizzati da una sorta di cannibalizzazione diai danni die Forza Italia, oraquesti due ultimi partiti ad accennare a un recupero,quello di maggioranza è in calo e si allontana dal traguardo del 30%. Secondo gli ultimidi Swg la formazione di Giorgia Meloni arretra di quattro decimali e scende al 29,3%,quella di Salvini sale dall’8,4% all’8,8% e Forza Italia guadagna lo 0,3% portandosi al 6,5%. Si tratta comunque di un guadagno netto di tre decimali per il centrodestra. Al contrario, per il centrosinistra non vi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FeliciOria94049 : RT @fanpage: Fratelli d'Italia cala nei sondaggi politici-elettorali, mentre recuperano Lega e Forza Italia. È quanto emerge dal sondaggio… - fanpage : Fratelli d'Italia cala nei sondaggi politici-elettorali, mentre recuperano Lega e Forza Italia. È quanto emerge da… - AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiDemopolis Ultimi Sondaggi politici Demopolis di oggi 11 aprile… - ilgattoromy1 : RT @LaNotiziaTweet: Fratelli un po’ meno d'Italia. Meloni giù nei sondaggi: FdI è al 28,8%. Tradire le promesse elettorali costa. Pd-M5S se… - ologrammi : Unione Europea. Elezioni 2024. Sondaggi elettorali. Socialisti e Grüne crollano. -

...e l'apparato non avrebbe interesse ad affossare chi mostra di poter rilanciare le sorti... La luna di miele che ora, almeno dai, sembra premiare il Pd con un balzo in avanti, ...I priminon valgono nulla. E anche il cattivo risultato in Friuli conta poco. Quello che ... Sono comitati. Sono leaderistici. I movimenti al loro interno non discutono ma acclamano. ..."E' troppo presto per dare un giudizio serio sulla segreteria di Schlein. I priminon valgono nulla. E anche il cattivo risultato in Friuli conta poco. Quello che si può ...comitati. ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia torna a crescere e resta a dieci punti dal Pd di Schlein Fanpage.it

Fratelli d'Italia cala nei sondaggi politici-elettorali, mentre recuperano Lega e Forza Italia. E si riduce sempre più il margine con il Partito democratico, che da circa un mese e mezzo continua a ...Gli ultimi sondaggi politici di queste settimane sembrano confermare che la luna di miele tra Fratelli d'Italia e gli italiani si è conclusa.