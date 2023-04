(Di martedì 11 aprile 2023) Ha somministrato un mixdicalmanti e anestetici, uccidendola. Questa è l’accusa mossa a Giampaolo Amato, un noto64enne di, che sabato scorso è statoin via cautelarequasi due anni di indagini. La donna, allora 62 enne, era stata trovata priva di sensi il 31 ottobre 2021 proprio dal dottore che aveva allertato i Carabinieri e il 118. Gli inquirenti ritengono che a uccidere Isabella Linsalata – anche lei– non siano state cause naturali. L’autopsia fatta sul cadavere e gli accertamenti-legali, infatti, dimostrano che a stroncare Linsalata sono stati una benzodiazepina e un anestetico d’uso ospedaliero. Entrambe sostanze facili da reperire per un ...

«Somministrò alla moglie un mix letale di farmaci». Arrestato dopo un anno e mezzo l'ex medico della Virtus Bologna Il medico bolognese somministrò alla moglie un mix letale di farmaci, una benzodiazepina e un anestetico ospedalier…

Durante le indagini, è emerso chedonna erano state somministrate, anche negli anni precedenti al delitto, benzodiazepine a sua insaputa, che si suppongono riconducibili al marito e mai ...Il passatoVirtus Le indagini hanno rivelato che in passato,donna, erano già stati somministrati farmaci a sua insaputa: pare proprio per mano del marito, anche se lei non aveva mai ...Ora dopo diverse indagini, le autorità hanno concluso che il maritoquei farmaci e per questa ragione è scattato l'arresto all'uomo di 64 anni. Anche in passatovittima vennero ...