(Di martedì 11 aprile 2023) "Sono qui per lanciare l'allarme sulla necessita' di una causa delle difficolta' umanitarie che ilsta affrontando, unumanitario in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Guterres in Somalia, Onu lancia allarmi sicurezza e siccità #spaziotransnazionale informa - Giovann06352249 : @antonioguterres @HassanSMohamud Antonio Guterres: Durante il mese sacro del Ramadan, visito sempre i Paesi musulma… -

Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio, in visita a Mogadiscio. "Lacontribuisce per lo 0,003% alle emissioni che causano il cambiamento climatico. Anche se non ...Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, è oggi in, dove ha "lanciato l'allarme" chiedendo un "massiccio sostegno internazionale" per ladurante una visita nel Paese del Corno d'Africa afflitto da un'insurrezione ...Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, è atterrato a Mogadiscio per una breve visita in, Paese segnato da conflitti e disastri naturali.è stato accolto all'arrivo all'aeroporto della capitale somala dal ministro degli Esteri Abshir Omar Huruse. 11 aprile 2023

Somalia, Guterres: "Necessario un massiccio sostegno internazionale per il Paese" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in visita a Mogadiscio. "La Somalia contribuisce per lo 0,003% alle emissioni che causano il cambiamento climatico. Anche se non ...Roma, 11 apr. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è atterrato a Mogadiscio per una breve visita in Somalia, Paese segnato da conflitti e disastri naturali.