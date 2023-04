Negli ultimi mesi, il rischio di carestia insi è aggravato a causa di una siccità storica caratterizzata da cinque stagioni consecutive di scarse piogge. Quasi 5 milioni di persone vivono al ...Sono 449 milioni i bambini che vivono in zone di conflitto. In un anno più di 8mila sono morti o sono stati mutilati con una media di 22 al giorno. Afghanistan,e Siria - alcune delle principali nazionalità di provenienza delle persone che hanno perso la vita nel naufragio di Crotone - tra i dieci peggiori Paesi dove vivere per i bambini. E' quanto ...Insono stati 793 i bambini uccisi o mutilati: il Paese, da un decennio, è segnato da un numero drammaticamente alto di violazioni nei confronti dei più piccoli, con una media di 847 bambine ...

Somalia: 8,5 mln persone alla fame e 3,8 mln di sfollati interni - Africa Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 APR - I cambiamenti climatici e i conflitti che da troppo tempo interessano la Somalia stanno causando "una delle peggiori crisi umanitarie al mondo". E' la situazione del Paese ...Somalia e Malawi. Nel 2019, MSC Foundation è anche intervenuta come primo partner nel programma "I rifiuti di plastica vanno a scuola" in Costa d'Avorio. Un’iniziativa che agisce su tre fronti ...