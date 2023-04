(Di martedì 11 aprile 2023) Milan-diLeague è, soprattutto, una sfida tra due modelli di calcio sostenibile. La Gazzetta dello Sport dedica al tema un’ampia pagina. Si tratta di “due modelli economicamente e sportivamente virtuosi, profondamente diversi da quasi tutto il resto del G8 europeo”. Entrambe sono squadre giovanissime. “Il Milan è, con il, la seconda squadra più giovane tra quelle qualificate ai quarti di questa edizione della: l’età media dei giocatori scesi in campo è di 26 anni e 102 giorni,ilè più giovane con 26 anni e 89 giorni”. Ma i due club primeggiano anche sul podio deimeno “pesanti”: “la spesa del Milan è di 79 milioni lordi annui, 9 in più di quelli impiegati dal, 37 più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - napolista : Solo il Benfica ha un monte stipendi più basso del #Napoli tra le grandi di Champions (Gazzetta) La rivoluzione De… - nonsonomadofra : Buongiorno solo ai fratelli del Benfica - tvdellosport : Leggi l’editoriale di Fabrizio Biasin su?? - Emile_Greco : Qui solo per dire che se passiamo con il Benfica questo account declamerà tutta ‘Ode triunfal’ di Pessoa/de Campos… -

... l'Inter gioca a Lisbona contro il, mentre il Manchester City di Guardiola riceve il ... Tutta la Serie A TIM èsu DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ...Colè tutta l'Inter a giocarsi il futuro' su Spreaker. Ora i miei compagni di ventura mi ... nondeve riuscire a mettere da subito i presupposti per qualificarsi, ma deve addirittura ...... Riccardo Gentile ore 21:00 Quarti di Finale Andata -vs INTER Estádio do SL- ... Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Giorgia Cenni Blancos con unko nelle ultime 10 di ...

Adani: “Inter sfortunata ma non solo. Benfica Servirà perfezione” ItaSportPress

Tutto pronto per Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Al Da Luz i portoghesi attendono i nerazzurri, in profonda crisi in campionato (un solo punto nelle ultime ...Benfica-Inter sarà diretta dall'inglese Michael Oliver ... Anche Grimaldo non è al top e ieri ha lavorato solo in palestra.