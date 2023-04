(Di martedì 11 aprile 2023) Come in tutti i matrimoni quando la discussione si sposta suile cose sono messe davvero male. Soprattutto quando, fin dall'inizio, è pacifico per entrambe le parti che non è stato un matrimonio ...

... dopo il passo indietro dell'ex premier, detiene lain vista del congresso. "Per quanto ... E poi la questione più spinosa: i. A metà pomeriggio in una nota del tesoriere di Italia viva ...Ma se isono un argomento di peso, il protagonismo renziano riesce a esserlo ancora di più. ... Insomma, se Renzi insidia ladi Calenda, con questi "tatticismi insopportabili", come li ..."C'eravamo tanti amati". No, manco quello. Perchè Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono sempre detestati, più o meno cordialmente. E ora che sul tavolo c'è l'eredità politica di Silvio Berlusconi, ...

Soldi e leadership,Terzo Polo tra strappi sospetti e ricuciture Tiscali Notizie

Roma, 11 apr. (askanews) - Come in tutti i matrimoni quando la discussione si sposta sui soldi le cose sono messe davvero male. Soprattutto ...Il partito unico fra calendiani e renziani non è mai stato così vicino a saltare. “Il loro è stato un matrimonio d’interessi, ora devono dimostrare di amarsi ...