Smartphone proibiti e vietato correre | la magia senza tempo del Masters di Augusta

(Di martedì 11 aprile 2023) Siamo stati con Mercedes-Benz allo storico torneo di golf americano, uno dei più esclusivi eventi di sport del pianeta, dove non esiste vendita libera dei biglietti: dalla cabine telefoniche (unico modo per contattare chi è fuori) al merchandising ufficiale (che si vende solo lì). Tre giorni come in un dipinto, tra fiori e sabbia bianca, con vittoria finale dello spagnolo Rahm (ritratto in versione pop-art sul nuovo SUV EQS)