Smalling, ore decisive per il futuro alla Roma: succederà oggi (Di martedì 11 aprile 2023) Ore decisive per il futuro del difensore della Roma Chris Smalling. II suo contratto con il club giallorosso è valido fino al prossimo giugno e le trattative per il rinnovo vanno avanti in questi giorni. Proprio nelle scorse ore, in città è arrivato l'agente James Featherstone per incontrare anche il gm Pinto e provare a trovare un accordo. Foto: IMAGOAncora dubbi per Smalling: la situazione Stando a quanto rivelato da SportMediaset, il difensore non ha ancora deciso il suo futuro, anche perché la concorrenza non manca. D'altro canto, il tecnico José Mourinho spinge per la riconferma del difensore inglese, che quanto prima è chiamato a prendere una decisione di vitale importanza per il suo futuro.

