Sky Sports Uk, Paratici fa ricorso alla Fifa (Di martedì 11 aprile 2023) Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze. All'epoca ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Fabioha deciso di farepresso lacontro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze. All'epoca ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Sky Sports Uk, Paratici fa ricorso alla Fifa leggi su Gloo - SportInTV_IT : Uefa Champions League 2022/2023: l'andata dei quarti di finale su Sky, Mediaset e Prime Video… - Sigma_Sports : RT @NBAItalia: SIMONEFONTECCHIOOO ?? @simofonte13 | @utahjazz #NBA360 LIVE in free streaming su - sportli26181512 : Champions, Carragher e Neville pazzi del Napoli: 'Può vincerla!': Jamie Carragher e Gary Neville, talend inglesi di… - mdasamad_ : RT @AliquamScripto: Sky Sports are blaming Xhaka so much shsjsjsjsjssjsjsjsj -

Tottenham, la mossa ufficiale di Paratici dopo la squalifica L'iniziativa di Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham, dopo la squalifica per il caso plusvalenze Secondo quanto riportato da Sky Sports, Fabio Paratici ha presentato ufficialmente ricorso alla Fifa dopo la decisione di estendere a livello globale l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla giustizia italiana per il caso ... "Paratici fa ricorso alla Fifa contro la squalifica' A riferirlo è Sky Sports Uk. Paratici era stato sanzionato insieme agli altri dirigenti del club bianconer. L'estensione della sanzione a livello globale da parte della FIFA ha colpito Paratici nel ... Sky Sports Uk, Paratici fa ricorso alla Fifa Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze. All'epoca ... L'iniziativa di Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham, dopo la squalifica per il caso plusvalenze Secondo quanto riportato da, Fabio Paratici ha presentato ufficialmente ricorso alla Fifa dopo la decisione di estendere a livello globale l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla giustizia italiana per il caso ...A riferirlo èUk. Paratici era stato sanzionato insieme agli altri dirigenti del club bianconer. L'estensione della sanzione a livello globale da parte della FIFA ha colpito Paratici nel ...Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso delle plusvalenze. All'epoca ... Sky Sport, Champions League 2022/23, Quarti Andata, Palinsesto Telecronisti NOW Digital-Sat News Sky Sports Uk, Paratici fa ricorso alla Fifa (ANSA) - LONDRA, 11 APR - Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso ... Atp Monte-Carlo, il programma di oggi su Sky Sport: debutta Sinner Altra giornata a forti tinte di azzurro a Monte-Carlo, dove si chiudono gli incontri di 2° turno. Debutto per Jannik Sinner, testa di serie n°7 del seeding e reduce dalla finale di Miami. L'azzurro, ... (ANSA) - LONDRA, 11 APR - Fabio Paratici ha deciso di fare ricorso presso la Fifa contro l'estensione a livello internazionale della squalifica di due anni e mezzo inflittagli in Italia per il caso ...Altra giornata a forti tinte di azzurro a Monte-Carlo, dove si chiudono gli incontri di 2° turno. Debutto per Jannik Sinner, testa di serie n°7 del seeding e reduce dalla finale di Miami. L'azzurro, ...