Sky: Osimhen fuori dai convocati per il Milan (Di martedì 11 aprile 2023) L’inviato a Castel Volturno per Sky Sport 24, Francesco Modugno ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen in attesa della lista ufficiale dei convocati per la sfida di Champions del Napoli «Aspettiamo la lista dei convocati, ma la sensazione non è buona: le indicazioni da staff medico e calciatore, ci dicono e sembrano prefigurare il forfait di Osimhen. Aspettiamo la lista dei convocati ufficiale che arriverà a breve, ma anche oggi si è allenato su un altro campo con lavoro individuale: le indicazioni non sono confortanti. Per Spalletti sarebbe stato un recupero importante. Victor ha fatto di tutto per esserci, ci credeva. Ma le indicazioni che arrivano ci raccontano di un Osimhen di fatto fuori dai convocati. Raspadori non al top, un po’ ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) L’inviato a Castel Volturno per Sky Sport 24, Francesco Modugno ha parlato delle condizioni di Victorin attesa della lista ufficiale deiper la sfida di Champions del Napoli «Aspettiamo la lista dei, ma la sensazione non è buona: le indicazioni da staff medico e calciatore, ci dicono e sembrano prefigurare il forfait di. Aspettiamo la lista deiufficiale che arriverà a breve, ma anche oggi si è allenato su un altro campo con lavoro individuale: le indicazioni non sono confortanti. Per Spalletti sarebbe stato un recupero importante. Victor ha fatto di tutto per esserci, ci credeva. Ma le indicazioni che arrivano ci raccontano di undi fattodai. Raspadori non al top, un po’ ...

