Sinner-Schwartzman orario e tv, ATP Montecarlo 2023: quando inizia, programma, streaming

Domani, mercoledì 12 aprile, inizierà l'avventura di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo. L'azzurro farà il suo esordio nel secondo turno, in qualità di testa di serie n.7 del torneo, affrontando l'argentino Diego Schwartzman. La curiosità è che i due già si sono cimentanti sulla terra rossa monegasca, ma insieme. Il riferimento è al torneo di doppio, dove l'altoatesino e l'argentino hanno raggiunto gli ottavi di finale e poi sono stati eliminati. Sinner ha nel mirino gli ottavi del singolare e dovrà fare i conti con un tennista le cui caratteristiche ben si sposano con la terra. Per Jannik il rosso è sempre un'incognita e vedremo come saprà reagire. Importante dare una risposta dal punto di vista nervoso, in primis, e poi da quello tecnico. Guardando i precedenti, c'è il solo incontro disputato nel 2021 sul ...

