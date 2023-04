Sinner, il padre diventa il suo chef: 'Così recuperiamo il tempo perduto' (Di martedì 11 aprile 2023) Jannik Sinner festeggia il suo best ranking nella classifica Atp (l'ottava posizione) preparando l'esordio al torneo Atp di Montecarlo. "Qui i tanti tifosi italiani creano un'atmosfera molto positiva. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) Jannikfesteggia il suo best ranking nella classifica Atp (l'ottava posizione) preparando l'esordio al torneo Atp di Montecarlo. "Qui i tanti tifosi italiani creano un'atmosfera molto positiva. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlavioBertolin8 : @darksa0irse Sinner in versione Padre Maronno. - bennyinpain : Tweet a caso per manifestare il mio amore immenso per mio padre, fratello, nonno e zio Jannik Sinner ?? - SempliceSardegn : Forza Gianni! (Mio padre che incita Jannik Sinner) -