Sinner: «I social? Posto solo tennis. Sono attento a non mettere in imbarazzo le persone a cui tengo» (Di martedì 11 aprile 2023) Jannik Sinner esordisce domani a Monte Carlo da numero 8 al mondo. Oggi sui quotidiani ci Sono le sue parole della vigilia. A partire da quelle sulla popolarità sempre crescente. Il tennis sta avendo un seguito sempre maggiore. Sinner parla del suo rapporto con la passione dei tifosi. «E’ bello che il tennis abbia così tanta considerazione, mi piace questo interesse, la passione dei tifosi mi dà energia e non la sento affatto come un’oppressione. Qui non riesco a camminare senza essere riconosciuto, qualche volta provo a nascondere i capelli rossi nella felpa, ma mi riconoscono sempre. E devo dire che mi fa piacere, gestire le emozioni che mi dà la gente è uno degli aspetti più eccitanti del mio sport». Di che cosa è contento del lavoro col suo team e su che cosa deve lavorare ancora? ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Jannikesordisce domani a Monte Carlo da numero 8 al mondo. Oggi sui quotidiani cile sue parole della vigilia. A partire da quelle sulla popolarità sempre crescente. Ilsta avendo un seguito sempre maggiore.parla del suo rapporto con la passione dei tifosi. «E’ bello che ilabbia così tanta considerazione, mi piace questo interesse, la passione dei tifosi mi dà energia e non la sento affatto come un’oppressione. Qui non riesco a camminare senza essere riconosciuto, qualche volta provo a nascondere i capelli rossi nella felpa, ma mi riconoscono sempre. E devo dire che mi fa piacere, gestire le emozioni che mi dà la gente è uno degli aspetti più eccitanti del mio sport». Di che cosa è contento del lavoro col suo team e su che cosa deve lavorare ancora? ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioCalabrese0 : RT @giovannipelazzo: #Sinner ?????? 'So cosa succede se si usano male i social. Posto il mio lavoro, ma lascio fuori la vita privata: protegg… - napolista : #Sinner: «I social? Posto solo tennis. Sono attento a non mettere in imbarazzo le persone a cui tengo» «La passion… - giovannipelazzo : #Sinner ?????? 'So cosa succede se si usano male i social. Posto il mio lavoro, ma lascio fuori la vita privata: prot… - franklinmolica : RT @RaiNews: Djokovic: 'I prossimi Big 3 ? Sinner, Alcaraz e Rune'. Intervistato da L'Equipe, alla vigilia del torneo di Montecarlo: “Sono… - anperillo : RT @RaiNews: Djokovic: 'I prossimi Big 3 ? Sinner, Alcaraz e Rune'. Intervistato da L'Equipe, alla vigilia del torneo di Montecarlo: “Sono… -