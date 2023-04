Simonetta, chi è la compagna di Maurizio Mattioli: “Con lei ho ritrovato l’amore e sono rinato” (Di martedì 11 aprile 2023) Maurizio Mattioli e Simonetta sono in coppia dal 2015. Maurizio Mattioli è lieto di essere accompagnato dalla sua nuova compagna, Simonetta, che ha presentato negli studi di Storie Italiane. “Era inevitabile che questo incontro avvenisse prima o poi, e non c’è nulla da nascondere. Tuttavia, quando si rilascia una dichiarazione c’è sempre un certo grado di apprensione. Quando si tratta di questioni di natura sentimentale, c’è spesso un senso di apprensione. Mentre la frequentavo, avevo il desiderio di credere che sarebbe stata lei a stare al mio fianco fino alla fine. Credo di averlo trovato in lei. Simonetta, chi è la compagna di Maurizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023)in coppia dal 2015.è lieto di essere acto dalla sua nuova, che ha presentato negli studi di Storie Italiane. “Era inevitabile che questo incontro avvenisse prima o poi, e non c’è nulla da nascondere. Tuttavia, quando si rilascia una dichiarazione c’è sempre un certo grado di apprensione. Quando si tratta di questioni di natura sentimentale, c’è spesso un senso di apprensione. Mentre la frequentavo, avevo il desiderio di credere che sarebbe stata lei a stare al mio fianco fino alla fine. Credo di averlo trovato in lei., chi è ladi...

