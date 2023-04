Silvestri (M5S): "Grazie a questo Governo gli italiani avranno un'altra botta di austerità" (Di martedì 11 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2023 “Grazie a questo Governo gli italiani avranno un'altra botta di austerità, con tagli a istruzione e sanità e danni al tessuto produttivo. Per una crescita del PIL di un 1%, quando con il Governo Conte lo aumentammo di più del 10”, le parole di Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2023 “gliun'di, con tagli a istruzione e sanità e danni al tessuto produttivo. Per una crescita del PIL di un 1%, quando con ilConte lo aumentammo di più del 10”, le parole di Francesco, Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

