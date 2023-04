Si può essere filoeuropei senza essere antiamericani. Il corsivo di Cangini (Di martedì 11 aprile 2023) Con la grandeur tipica dell’uomo e della nazione di cui quell’uomo era il frutto, nelle sue memorie Charles De Gaulle la mise così: “La Francia viene dalla notte dei tempi. La Francia vive. I secoli la chiamano. Ma rimane se stessa attraverso le epoche”. La Francia, dunque, resta se stessa. Ed è così che tra ieri e oggi i principali giornali italiani ed europei hanno interpretato il senso profondo del viaggio di Macron in Cina e le sue dichiarazioni su Stati Uniti ed Europa. È stato ricordato il veto che De Gaulle pose nel ‘63 all’ingresso del Regno Unito nella Comunità europea. È stata ricordata la traumatica uscita della Francia dalla Nato nel ‘66. È stato ricordato lo scetticismo francese nei confronti delle guerre di George W. Bush dopo l’11 settembre. È stato ricordato che al referendum nel 2005 il 55% dei francesi votò contro il Trattato costituzionale europeo. È stato ricordato ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Con la grandeur tipica dell’uomo e della nazione di cui quell’uomo era il frutto, nelle sue memorie Charles De Gaulle la mise così: “La Francia viene dalla notte dei tempi. La Francia vive. I secoli la chiamano. Ma rimane se stessa attraverso le epoche”. La Francia, dunque, resta se stessa. Ed è così che tra ieri e oggi i principali giornali italiani ed europei hanno interpretato il senso profondo del viaggio di Macron in Cina e le sue dichiarazioni su Stati Uniti ed Europa. È stato ricordato il veto che De Gaulle pose nel ‘63 all’ingresso del Regno Unito nella Comunità europea. È stata ricordata la traumatica uscita della Francia dalla Nato nel ‘66. È stato ricordato lo scetticismo francese nei confronti delle guerre di George W. Bush dopo l’11 settembre. È stato ricordato che al referendum nel 2005 il 55% dei francesi votò contro il Trattato costituzionale europeo. È stato ricordato ...

