(Di martedì 11 aprile 2023) Momenti di apprensione per ladi un uomo il quale,tosinel quale era ricoverato, ha poi fatto perdere le proprie tracce. Ore concitate queste per i familiari che alfine diil proprio caro hanno diffuso un appello sui social affinché l’uomo possa fare ritorno a casa il prima possibile. Fornito l’identikit sono in corso le ricerche. 50enne disperso: ubriaco si unisce alle ricerche senza sapere che l’uomo scomparso era proprio lui Sisocial perSi ètonel quale era ricoverato e da quel momento ha fatto perdere le proprie tracce. Protagonista dalla vicenda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Si allontana dall’ospedale e scompare: “Aiutateci “, l’appello della famiglia per ritrovare Salvatore - occhio_notizie : ??????MASSIMA CONDIVISIONE?????? Anziano si allontana dall'ospedale di Eboli e scompare nel nulla >>… - InfoCilentoWeb : Si allontana dall'ospedale di #Eboli, ricerche in corso - occhio_notizie : ??????MASSIMA CONDIVISIONE?????? Anziano si allontana dall'ospedale di #Eboli e scompare nel nulla >>… -

I due, arrivati a pochi minuti di distanza l'uno'altro, si ... lasciando l'- se cammina ve lo porto'. 'Nelle ultime 48 ... che di tanto in tanto sidalla struttura di via ...Nella breve nota diffusa'equipe dell'milanese, i ... che di tanto in tanto sidalla struttura di via ...... che di tanto in tanto sidalla struttura di via ... nonostante le festività, rimane in attesa davanti all'... sempre secondo le stesse fonti, 'pur nei limiti imposti'attuale ...