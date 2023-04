Sgarbi incontra la maestra sospesa per aver fatto pregare i suoi alunni in classe: “Ha insegnato i valori della nostra civiltà” (Di martedì 11 aprile 2023) “L’ho interrogata e ho scoperto che era assolutamente colpevole di quello che ha fatto, e cioè insegnare gli stessi valori su cui si fonda la nostra civiltà”: Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, ha incontrato nella giornata di ieri 10 aprile Marisa Francescangeli, insegnante sospesa con riduzione di stipendio dall’Ufficio scolastico regionale della Sardegna per aver fatto costruire un rosario in classe ai suoi alunni di terza elementare per poi far recitare loro alcune preghiere come il Padre Nostro e l’Ave Maria. Pochi giorni fa il critico d’arte era intervenuto con un video sui social in difesa della donna, chiedendo al ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) “L’ho interrogata e ho scoperto che era assolutamente colpevole di quello che ha, e cioè insegnare gli stessisu cui si fonda la”: Vittorio, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, hato nella giornata di ieri 10 aprile Marisa Francescangeli, insegnantecon riduzione di stipendio dall’Ufficio scolastico regionaleSardegna percostruire un rosario inaidi terza elementare per poi far recitare loro alcune preghiere come il Padre Nostro e l’Ave Maria. Pochi giorni fa il critico d’arte era intervenuto con un video sui social in difesadonna, chiedendo al ...

