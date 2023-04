Settimo giorno di terapia intensiva per Berlusconi, la figlia Marina passa l'intera notte al San Raffaele (Di martedì 11 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla , la sesta, nel reparto di terapia intensiva cardio - toraco - vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano , dove è stato ricoverato mercoledì ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Silvioha trascorso unatranquilla , la sesta, nel reparto dicardio - toraco - vascolare dell'ospedale Sandi Milano , dove è stato ricoverato mercoledì ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : L'ex premier di ottimo umore. Domani sarà una settimana di ricovero - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Berlusconi, settimo giorno in ospedale Zangrillo: 'Progressivo miglioramento' - askanews_ita : #SilvioBerlusconi, settimo giorno di ricovero in terapia intensiva al San Raffaele - marlor8301 : Settimo giorno di terapia intensiva per Berlusconi. Notte tranquilla: Zangrillo: non può alzarsi. ma un bel chi caz… - Radio1Rai : #SilvioBerlusconi Settimo giorno in terapia intensiva per l’ex premier. Dall'ultimo bollettino medico trapela un ca… -