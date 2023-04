Sesta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi: “Costante miglioramento”. Le ultime notizie (Di martedì 11 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 11 aprile Sesta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. Così come emerso dal bollettino diramato nella giornata di ieri (qui la cronaca) dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, le condizioni dell’ex presidente del Consiglio sono in miglioramento, motivo per cui i dottori hanno espresso “un cauto ottimismo”. L’umore di Berlusconi, secondo fonte mediche, è “alto” e l’ex premier avrebbe ribadito la volontà di tornare presto a casa. Ma come sta oggi, martedì 11 aprile ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Come sta: lenews in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 11 aprileinper, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. Così come emerso dal bollettino diramato nella giornata di ieri (qui la cronaca) dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, le condizioni dell’ex presidente del Consiglio sono in, motivo per cui i dottori hanno espresso “un cauto ottimismo”. L’umore di, secondo fonte mediche, è “alto” e l’ex premier avrebbe ribadito la volontà di tornare presto a casa. Ma come sta oggi, martedì 11 aprile ...

